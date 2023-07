Confira o grid de largada do GP da Inglaterra de Fórmula 1

A largada da prova está marcada para as 11 horas (de Brasília) deste domingo, 9

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Max Verstappen durante treino classificatório no GP da Inglaterra



O holandês Max Verstappen cravou mais uma pole position neste sábado, 8, durante o treino classificatório do Grande Prêmio da Inglaterra. Líder do Mundial de Construtores e atual bicampeão na Fórmula 1, o piloto da Red Bull será perseguido por dois carros da McLaren. Em casa, a equipe inglesa deu show, garantindo Lando Norris e Oscar Piastri em segundo e terceiro do grid de largada, respectivamente. Na sequência, apareceu a Ferrari, com Charles Leclerc e Sainz em quinto e sexto, respectivamente. Abaixo, veja o grid completo. A largada está marcada para as 11 horas (de Brasília) deste domingo, 9.