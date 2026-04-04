Contra líder mundial, Calderano busca vaga na final em Macau na madrugada de domingo

Brasileiro enfrenta o chinês Wang Chuqin; na edição do ano passada ele conquistou o ouro

WANG ZHAO / AFP Brasileiro Hugo Calderano reage após um ponto contra o chinês Xiang Peng durante a partida das quartas de final do torneio de tênis de mesa masculino China Smash 2



O brasileiro Hugo Calderano vai defender a medalha de ouro da Copa do Mundo de Macau na madrugada de domingo (05). O Jogo, contra o líder do ranking, o chinês Wang Chuqin, está marcado para às 2h15 (horário de Brasília). “Com certeza é um grande desafio. Ele é o número 1 do mundo, vou tentar desfrutar da partida mais uma vez”, disse o mesatenista.

Quem passar deste duelo enfrentará o vencedor da partida entre Lin Yu-Ju, de Taiwan, e Matsushima Sora, do Japão. Na edição do ano passado, Hugo Calderano conquistou a medalha de ouro e se tornou o primeiro sul-americano a alcançar o lugar mais alto do pódio no torneio.

Na manhã deste sábado (04), o brasileiro Hugo Calderano não teve dificuldades para derrotar o francês Alexis Lebrun, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa pelo simples masculino. Em Macau, na China, o mesatenista derrotou o europeu por 4 sets a 0, em uma partida que durou pouco mais de meia-hora. “Muito feliz com a maneira como joguei, o Alexis está em uma grande forma”, celebrou Hugo após a vitória.

O domínio de Calderano prevaleceu do início ao fim do confronto, sem dar grandes oportunidades ao adversário. As parciais foram 11 a 8, 11 a 7, 11 a 9 e 11 a 8. A partida teve 31 minutos de duração. Com o resultado, o brasileiro garantiu ao menos a medalha de bronze na competição.