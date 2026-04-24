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De olho na Liga das Nações, Bernardinho faz 1ª convocação da seleção para temporada 2026

Brasil estreia na competição jogando em casa, no dia 10 de junho, às 20h; partida acontecerá no ginásio Nilson Nelson

  • Por Jovem Pan
  • 24/04/2026 20h55
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MAURO PIMENTEL / AFP Bernardinho Técnico da seleção masculina de vôlei, Bernardinho

De olho na Liga das Nações, que começa em junho, o técnico da seleção masculina de vôlei, Bernardinho, fez nesta sexta-feira (24) a primeira lista de convocados para temporada de 2026. Ao todo, seis atletas foram selecionados para iniciar a preparação para a Liga das Nações: 

Convocados

  • Honorato (ponteiro)
  • Thiery (central)
  • Maicon (ponteiro)
  • Barreto (central)
  • Pureza (líbero)
  • Guilherme Voss (central)

O Brasil estreia na competição jogando em casa. A primeira partida será em Brasília (DF), no dia 10, às 20h, contra o Irã. O ginásio Nilson Nelson será o palco das partidas que acontece em até o dia 14.

Entre os dias 24 e 28 de junho a equipe brasileira estará em Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda semana da competição. E, fechando a fase classificatória, o Brasil vai a Chicago (EUA) de 15 a 19 de julho.

A fase final será em Ningbo (CHN) entre 29 de julho e 2 de agosto.

 

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