De olho na Liga das Nações, Bernardinho faz 1ª convocação da seleção para temporada 2026

Brasil estreia na competição jogando em casa, no dia 10 de junho, às 20h; partida acontecerá no ginásio Nilson Nelson

MAURO PIMENTEL / AFP Técnico da seleção masculina de vôlei, Bernardinho



De olho na Liga das Nações, que começa em junho, o técnico da seleção masculina de vôlei, Bernardinho, fez nesta sexta-feira (24) a primeira lista de convocados para temporada de 2026. Ao todo, seis atletas foram selecionados para iniciar a preparação para a Liga das Nações:

Convocados

Honorato (ponteiro)

Thiery (central)

Maicon (ponteiro)

Barreto (central)

Pureza (líbero)

Guilherme Voss (central)

O Brasil estreia na competição jogando em casa. A primeira partida será em Brasília (DF), no dia 10, às 20h, contra o Irã. O ginásio Nilson Nelson será o palco das partidas que acontece em até o dia 14.

Entre os dias 24 e 28 de junho a equipe brasileira estará em Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda semana da competição. E, fechando a fase classificatória, o Brasil vai a Chicago (EUA) de 15 a 19 de julho.

A fase final será em Ningbo (CHN) entre 29 de julho e 2 de agosto.