De olho na Liga das Nações, Bernardinho faz 1ª convocação da seleção para temporada 2026
Brasil estreia na competição jogando em casa, no dia 10 de junho, às 20h; partida acontecerá no ginásio Nilson Nelson
De olho na Liga das Nações, que começa em junho, o técnico da seleção masculina de vôlei, Bernardinho, fez nesta sexta-feira (24) a primeira lista de convocados para temporada de 2026. Ao todo, seis atletas foram selecionados para iniciar a preparação para a Liga das Nações:
Convocados
- Honorato (ponteiro)
- Thiery (central)
- Maicon (ponteiro)
- Barreto (central)
- Pureza (líbero)
- Guilherme Voss (central)
O Brasil estreia na competição jogando em casa. A primeira partida será em Brasília (DF), no dia 10, às 20h, contra o Irã. O ginásio Nilson Nelson será o palco das partidas que acontece em até o dia 14.
Entre os dias 24 e 28 de junho a equipe brasileira estará em Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda semana da competição. E, fechando a fase classificatória, o Brasil vai a Chicago (EUA) de 15 a 19 de julho.
A fase final será em Ningbo (CHN) entre 29 de julho e 2 de agosto.
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