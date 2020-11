De saída: James Harden recusa renovação com Houston Rockets e pode ir para o Nets

Ala-armador recusou proposta de R$ 50 milhões por ano e teria pedido à franquia que o leve para Brooklyn

James Harden está no Houston Rockets desde 2012



A semana na NBA está agitada. Com o Draft se aproximando (18 de novembro), as franquias tem se movimentado para fazer trocas e segurar estrelas. Esse foi o plano do Houston Rockets, mas pelo jeito não deu muito certo. A equipe ofereceu um contrato de renovação de R$ 50 milhões por ano para James Harden, o barba, mas o atleta teria recusado e informado aos mandatários: “Me mandem para Brooklyn [Nets]”, segundo informações do repórter da ESPN, Adrian Wojnarowski, um dos mais conceituados na cobertura de basquete nos Estados Unidos.

Harden teria entendido que seu tempo para conquistar um título com o Rockets já acabou. Draftado pelo Oklahoma City Thunder em 2009, o ala-armador está em Houston desde de 2012 e não conquistou nenhum troféu da NBA, sendo apenas eleito o MVP do ano em 2018. Harden estaria empolgado para atuar ao lado de Kyrie Irving e o Kevin Durant no Nets e as conversas entre os três cresceram muito nas últimas semanas. Como barba ainda tem algum tempo de contrato com o Rockets, a equipe não tem pressa em troca-lo no momento, mas Wojnarowski afirmou que as duas franquias já estão conversando.