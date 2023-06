Denver Nuggets bate Miami Heat e abre vantagem nas finais da NBA

Franquia abre vantagem de 1 a 0 nas finais de melhor de sete partidas

NATHANIEL S. BUTLER / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP



O Denver Nuggets venceu o Miami Heat por 104 a 93 na noite desta quinta-feira, 1º, e abriu vantagem de 1 a 0 nas finais (de melhor de sete partidas) da NBA. Essa foi a primeira vitória do Nuggets, liderados pelo magistral Nikola Jokic, que dominou o jogo com um triplo-duplo, sendo 27 pontos, 10 rebotes e 14 assistências, nas Finais da competição. O Miami Heat de Jimmy Butler, superado pelo ataque dos Nuggets, também pagou pelo esforço da cansativa última rodada contra o Celtics e agora tentará empatar a final no segundo jogo, no domingo, 4. Com uma semana a mais de descanso que o adversário, o Denver Nuggets confirmou porque é o grande favorito a conquistar o anel apesar da dificuldade de superar o Heat, time que começou esses playoffs como oitavo cabeça-de-chave da Conferência Leste e eliminou grandes candidatos ao título como Bucks e Celtics. Depois de sobreviver ao jogo 7 das finais do Leste em Boston na segunda-feira, 29, o Miami Heat não teve energia e ideias para vencer na Ball Arena de Denver, onde quase 20.000 fãs fizeram um barulho ensurdecedor depois de quase meio século de espera pelas finais. “Respeitamos muito essa equipe. Só queríamos dar o primeiro golpe”, enfatizou Jokic. “Nas três primeiras rodadas, eles venceram o primeiro jogo fora de casa e não queríamos que isso acontecesse hoje e acho que fizemos um bom trabalho”. Antes de Jokic, apenas um jogador na história (Jason Kidd em 2002) havia conseguido um triplo-duplo em seu primeiro jogo nas finais.