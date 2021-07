Depois de 50 anos, Milwaukee Bucks volta a ser campeão da NBA

Franquia de Milwaukee venceu a série final contra o Phoenix Suns por 4 a 2; Giannis Antetokounmpo fez 50 pontos

Giannis marcou 50 pontos e foi o destaque da partida



Na noite desta terça-feira, 21, a história de superação do Milwaukee Bucks foi escrita na NBA. No Fiserv Forum, a equipe da casa venceu o Phoenix Suns por 105 a 98 e fechou a série em 4 a 2, conquistando o título depois de 50 anos na fila. O destaque da partida ficou para o grego Giannis Antetokounmpo que marcou 50 pontos, deu duas assistências e pegou treze rebotes em 42 minutos em quadra. Ele foi escolhido o MVP das finais. Do outro lado, o cestinha foi Chris Paul com 26 pontos, cinco assistências e dois rebotes. Esse é apenas o segundo título da história da franquia, que foi fundada em 1968. Muito contestado por fazer ótimas campanhas na temporada regular e não conquistar o título, os Bucks provaram nesta temporada que estão entre os melhores times da história do basquete norte-americano.