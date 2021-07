Tóquio 2020: Japão vence a Austrália por 8 a 1 na estreia do softbol

Modalidade iniciou os Jogos Olímpicos de Tóquio nesta terça-feira, 20, antes mesmo da cerimônia de abertura

Reprodução/ Twitter @Olympics Atuais campeãs olímpicas, japonesas estrearam bem



Os Jogos Olímpicos começaram. Antes mesmo da cerimônia de abertura, que acontece na próxima sexta-feira, na noite desta terça-feira as seleções de Japão e Austrália fizeram a primeira disputa de jogos de softbol das Olimpíadas de Tóquio. As anfitriãs venceram por 8 a 1 na primeira rodada e voltam a entrar em campo na quinta-feira, dia 22, para enfrentar o México a meia-noite. A Austrália tentará a reabilitação contra a Itália, no mesmo dia, às 3h (horário de Brasília). Na madrugada desta quarta também começam as disputas do futebol feminino. O Softbol é uma modalidade que vai e vem no quadro olímpico. Depois de estrear em 1996, a modalidade participou de 2000, 2004 e 2008 e ficou de fora dos anos seguintes, retornando para Tóquio, mas não será esporte em Paris 2024. Muito parecido com o baseball, o softbol é disputado em Olimpíadas apenas por mulheres e a diferença para o co-irmão é o tamanho da bola (maior) e número de entradas (7 contra 9). O maior vencedor é a seleção dos Estados Unidos que tem três ouros. O Japão foi o último campeão, em Pequim 2008, superando as próprias norte-americanas.