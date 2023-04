Djokovic se irrita e pisoteia raquete em derrota no Masters 1000 de Monte Carlo; assista

Tratado como favorito no confronto, sérvio foi eliminado para o 21º colocado do ranking da ATP, com parciais 6/4, 5/7 e 4/6

EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Novak Djokovic foi eliminado nas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo



O tenista Novak Djokovic, número 1 do mundo, decepcionou nesta sexta-feira, 14, ao ser derrotado pelo jovem italiano Lorenzo Musetti por 2 sets a 1, em partida válida pelas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. Tratado como favorito no confronto, o sérvio foi eliminado para o 21º colocado do ranking da ATP, com parciais 6/4, 5/7 e 4/6. Durante o duelo, o astro chegou a perder a cabeça, pisoteando uma raquete – o golpe foi tão forte que seu instrumento de trabalho entortou. Assista ao vídeo abaixo. Recentemente, vale lembrar, Djoko chamou atenção do mundo por não participar dos torneios Indian Wells e Aberto de Miami, realizados nos Estados Unidos – o esportista foi impedido de entrar no país norte-americano por não tomar a vacina contra o novo coronavírus.