Djokovic ‘surta’, tem ataque de fúria e arrebenta raquente no chão; assista

O tenista número 1 do mundo ‘perdeu a cabeça’ durante a partida contra o alemão Alexander Zverev, pelas quartas de final do Australian Open

Jason Szenes/EFE Novak Djokovic é o atual melhor tenista do mundo



O tenista Novak Djokovic teve um ataque de fúria nesta terça-feira, 16, durante o confronto contra Alexander Zverev, pelas quartas de final do Australian Open. Irritado após não conseguir pontuar, o número 1 do mundo bateu a sua raquete no chão com força três vezes seguidas, arrebentando o seu instrumento de trabalho. O sérvio acabou triunfando por 6/7(6), 6/2, 6/4 e 7/6(6), garantindo a sua vaga na semifinal.

O Australian Open reserva outros duelos importantes nas quartas de final, como Grigor Dimitrov x Aslan Karatsev, Andrey Rublev x Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas x Rafael Nadal. A expectativa é que Nadal, atualmente número 2 do ranking ATP, chegue à final com Djokovic.