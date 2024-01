Jogador do Botafogo sofre traumatismo torácico e craniano em jogo da Copinha

Volante recebeu uma entrada forte do adversário ainda no primeiro tempo e precisou ser substituído

Vítor Silva/Botafogo Bernardo Valim durante treino com o time profissional do Botafogo



O volante Bernardo Valim, do Botafogo, sofreu um traumatismo torácico e craniano durante o jogo contra o Tiradentes-PI, válido pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. A entrada forte ocorreu ainda no primeiro tempo da partida. O atleta foi encaminhado ao Hospital São Joaquim, em Franca, interior paulista, onde está sendo observado e passa bem, de acordo com informações divulgadas pelo clube. O lance que resultou no traumatismo aconteceu aos 19 minutos da etapa inicial, quando Valim disputava a bola com o zagueiro Maycon. Ambos os jogadores receberam atendimento no gramado, mas por precaução, Bernardo foi substituído. Apesar do incidente, o Botafogo venceu por 1 a 0. O jogo marcou a estreia do clube na edição de 2024 da competição. “Após forte entrada sofrida por um adversário durante a partida de estreia na Copinha, o meio-campista Bernardo Valim sofreu um traumatismo torácico seguido de traumatismo craniano. Valim foi encaminhado ao Hospital São Joaquim, em Franca, onde foi avaliado e realizou exames de imagem. O atleta alvinegro encontra-se bem, consciente e passará por um período observação no hospital”, diz o comunicado divulgado pelo Glorioso no X, antigo Twitter.