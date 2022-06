Durante torneio de golfe feminino, atleta revela diagnóstico de câncer na coluna

Norte-americana Danielle Kang, de 29 anos, ainda não sabe se tumor é maligno ou benigno

Reprodução/ Instagram @daniellekang Danielle ainda está no início de seu tratamento nas costas



A norte-americana Danielle Kang, número 12 do mundo, revelou após a sua segunda rodada no US Women’s Open, Aberto dos EUA de golfe feminino, o diagnóstico de um tumor na coluna. A jovem de 29 anos disse que ainda não foi determinado se seu tumor é maligno ou benigno. “Passei por muitos procedimentos até agora e, com o processo de eliminação, estamos diminuindo. Vai levar tempo”, explicou. No início deste ano, Kang desistiu de dois torneios por dores nas costas. “Neste momento, não é tão simples como culpar o tumor como o problema. Não é apenas que eu tenho um problema nas costas, há mais do que isso. A parte assustadora é que, eu entendo, e não queria divulgar isso, mas sei que saiu. Há mais do que isso. Só não quero discutir os detalhes do que está acontecendo nas minhas costas”, disse Kang aos repórteres.