Durante treino para o GP de Portugal, Verstappen bate em Stroll e chama piloto de ‘cego’

Holandês da Red Bull alegou que ‘não tinha para onde ir’ e que Stroll teria o visto se aproximar

Jorge Guerrero/Pool via REUTERS 23 de outubro de 2020 Max Verstappen não gostou da colisão com o carro de Lance Stroll



Max Verstappen (Red Bull Racing) e Lance Stroll (Racing Point) colidiram durante o segundo treino para o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Portugal. Na atividade realizada nesta sexta-feira, 23, Valtteri Bottas ditou o ritmo da campeã Mercedes. A tarde foi interrompida por duas bandeiras vermelhas, a primeira quando Pierre Gasly, da AlphaTauri, parou com o carro em chamas, e depois quando Verstappen e Stroll se chocaram. O holandês não ficou feliz e xingou bastante no rádio da equipe depois do impacto. Ele tentava seguir o traçado interno, chegando a insinuar que Stroll é cego.

Tempers flare as Stroll and Verstappen collide at Turn 1 💥#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/9xhTKe43dp — Formula 1 (@F1) October 23, 2020

“Fiquei muito surpreso que ele tenha virado para dentro enquanto eu me aproximava dele. Não sei para onde eu teria que ir”, disse Verstappen, que se recusou a se desculpar por seu palavreado. “Foi muito desnecessário”. O chefe da Racing Point, Otmar Szafnauer, discordou: “Posso garantir 100% que Max sabia que Lance estava lá (…). Mas Lance não sabia que Max estava lá. É muito simples para mim”, disse.

Mesmo assim, Verstappen encerrou o dia como segundo mais veloz, atrás de Bottas. Lewis Hamilton, heptacampeão de F1 da Mercedes, cravou o segundo melhor tempo da manhã e o oitavo depois do almoço. Lando Norris, da McLaren, ficou em terceiro à tarde, à frente de Charles Leclerc, da Ferrari. Bottas foi o mais rápido nas atividades da manhã e da tarde, mantendo o hábito de liderar nas sextas-feiras, com um melhor tempo geral de 1min17s940 no circuito de Algarve. Pela oitava corrida seguida, incluindo a de Nuerburgring, onde os treinos só começaram no sábado por causa do tempo ruim, o nome de Bottas liderou os cronômetros.

No shortage of incident in FP2 😵 Here's how it finished up 👀#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/QCzIw4QVqE — Formula 1 (@F1) October 23, 2020

*Com informações da Agência Brasil