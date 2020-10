NBA: Anéis do hexacampeonato do Chicago Bulls nos anos 90 são leiloados por R$ 1.688 milhão

Anéis pertenciam ao segurança da franquia, John Capps, muito amigo de Michael Jordan; ele faleceu em 2018

Já pensou arrematar um dos seis anéis de campeão da NBA do Chicago Bulls de Michael Jordan, Scott Pippen e Dennis Rodman, conquistados nos anos 90? Seis sortudos conseguiram o feito nesta quinta-feira, 22, pelo valor de US$ 255.840,00 (R$ 1.439 milhão na cotação atual). De acordo com o TMZ Sports, as peças foram leiloadas individualmente pela Huggins & Scott Auctions. Se fossem compradas por uma única pessoa, esse valor subiria para US$ 300 mil (R$ 1.688 milhão).

Os anéis, entregues para cada jogador ao fim da temporada, pertenciam ao segurança John Capps que trabalhou na franquia de Chicago de 1966 até a sua morte em 2018, e era muito próximo do astro Michael Jordan. Capps era muito queridos pelos jogadores. Ele, inclusive, apareceu no documentário lançado pela Netflix e ESPN no início deste ano, “The Last Dance“, que conta a trajetória do maior jogador de basquete da história dos Estados Unidos. No doc, Pippen afirmou que Capps e MJ gostavam de fazer apostas.