Em jogo de 4 horas, Djokovic vence Nadal por 3 sets a 1 e avança à final de Roland Garros

O sérvio vai enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas no próximo domingo na decisão do simples masculino

Reprodução/ Instagram @rolandgarros Disputa entre Djokovic e Nadal foi considerada "a final antes da final"



A tarde desta sexta-feira, 11, foi recheada de esportes de alto nível. Teve a Itália estreando com vitória na Eurocopa, a seleção feminina do Brasil vencendo a Rússia em amistoso pré-olímpico e uma disputa de 4h11min na semifinal do simples masculino em Roland Garros. Novak Djokovic e Rafael Nadal disputaram em grande estilo a segunda vaga para a final do Grand Slam francês. O primeiro set foi vencido pelo espanhol por 6 a 3. No segundo o sérvio melhorou e devolveu o 6/3. O terceiro foi o mais disputado terminando 7/6 para Djokovic que fechou o quarto e último set em 6/2. O resultado coloca o sérvio na final contra o grego Stefanos Tsitsipas, que derrotou o alemão Alexander Zverev por 3 a 2 e disputará a sua primeira decisão em Grand Slam na carreira. O jogo será domingo, às 10h.

A disputa entre Djokovic e Nadal foi considerada “a final antes da final”. Os dois decidiram o título do ano passado e do ATP de Roma no mês passado, ambos com vitória do sérvio nº 1 do mundo. Uma curiosidade do resultado é que desde 2013 Nadal tinha perdido apenas duas vezes em um Grand Slam depois de vencer o primeiro set. Em saibro, isso jamais tinha ocorrido. No simples feminino, a decisão ficará entre a russa Anastasia Pavlyuchenkova e a tcheca Barbora Krekcikova.