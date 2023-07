Em jogo eletrizante, Bia Haddad vira sobre número 56 do mundo e estreia com vitória em Wimbledon

Brasileira avança à segunda fase e repete sua melhor campanha no Grand Slam

Reprodução/Twitter/@timebrasil Bia Haddad Maia durante estreia em Wimbledon



Beatriz Haddad Maia sofreu bastante, mas estreou com vitória em Wimbledon, nesta quarta-feira, 5. Mesmo após perder o primeiro set, marcado por duas interrupções por causa da chuva que atingiu Londres, a brasileira conseguiu superar Yulia Putintseva (Cazaquistão). Diante da número 56 do mundo, a paulista obteve uma vitória por 2 sets a 1, com parciais 3/6, 6/0 e 6/4. Desta forma, Bia Haddad avança à segunda fase e repete sua melhor campanha no Grand Slam – em 2017 e 2019, ela foi eliminada justamente nesta etapa. Agora, a número 13 do ranking vai encarar a romena Jaqueline Cristian, 133 do mundo.