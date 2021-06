Em noite de gala de Kevin Durant, Brooklyn Nets faz 3 a 2 na série contra os Bucks

Ala fez 49 pontos, pegou 17 rebotes e deu 10 assistências, tendo atuado durante todos os minutos do jogo

Os playoffs da NBA estão entregando tudo nesta temporada. Na noite desta terça-feira, 15, Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks entraram em quadra pelo quinto jogo da série que estava empatada em 2 a 2. Os Nets perderam Kyrie Irving que se lesionou na última partida e viram James Harden voltar no sacrifício para não desfalcar a equipe, mas a estrela da noite foi mesmo Kevin Durant. Com 49 pontos, 17 rebotes e 10 assistências, o ala ajudou os Nets a virar o placar nos últimos dois quartos e vencer por 114 a 108. Detalhe que, aos 32 anos, ele jogou todos os minutos do duelo. O jogo seis acontece nesta quinta-feira, 17, às 21h30 (horário de Brasília). Se os Nets vencerem, avançam para decidir o título da Conferência Leste. Na outra chave estão Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks, empatados em 2 a 2.