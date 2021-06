Com dores na panturrilha, Jô vira desfalque para o Corinthians no Brasileirão

Atacante sentiu durante o treino e foi retirado dos relacionados para o jogo contra o RB Bragantino nesta quarta-feira

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

O Corinthians terminou na tarde desta terça-feira, 15, a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira, às 20h30 (horário de Brasília) e terá um desfalque no elenco. O atacante Jô sentiu dores na panturrilha da perna esquerda e não foi relacionado para o jogo. No entanto, o time teve uma boa notícia durante o treino. O meia Gustavo Mantuan deu início à transição com a equipe de preparação física após terminar o período de recuperação de uma lesão de ligamento cruzado anterior. Ainda não há data para ele retornar aos gramados oficialmente. Além de Jô, o Corinthians também não poderá contar com Caíque França (cirurgia para correção de hérnia inguinal), Danilo Avelar (lesão de ligamento cruzado anterior), Gabriel Pereira (lesão muscular no adutor da coxa esquerda) e Ruan Oliveira (transição), além de Otero, que serve a Seleção Venezuelana na Copa América.

Segundo o clube, o treinamento desta terça foi dividido em três momentos: primeiro os jogadores assistiram alguns vídeos da equipe adversária. Em seguida, todos foram ao Campo 1 para o aquecimento e, no Campo 2, Sylvinho organizou um treino técnico em campo reduzido. Duas equipes foram separadas e o objetivo era fazer o gol em uma das duas pequenas metas colocadas na entrada da área. Na última parte do treinamento, teve trabalho tático com ajustes no posicionamento e movimentação, além de treino de bolas paradas ofensivas e defensivas e cobranças de pênalti. O Corinthians está em 10ª na tabela do Brasileirão com 4 pontos em três jogos, tendo uma vitória, um empate e uma derrota.

Confira abaixo o nome dos relacionados para a partida contra o RB Bragantino:

Goleiros: Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas Piton

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil, Jemerson, João Victor e Raul Gustavo

Meio-campistas: Adson, Araos, Cantillo, Gabriel, Luan, Mateus Vital, Ramiro, Roni, Vitinho e Xavier

Atacantes: Cauê, Gustavo Silva e Léo Natel