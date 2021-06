Atacante da Bolívia, Marcelo Moreno critica Conmebol por casos de Covid-19 na Copa América

Imprensa boliviana especula que o atacante é um dos três jogadores infectados da seleção

EFE

O atacante Marcelo Moreno, referência no ataque da Bolívia, criticou a Conmebol em suas redes sociais após a confirmação do Ministério da Saúde sobre 52 casos da Covid-19 entre jogadores e prestadores de serviço na Copa América. Por meio de um storie na sua página do Instagram, o atleta tirou um print de uma manchete citando o número de contaminações e escreveu. “Obrigado a todos da Conmebol por isso. A culpa é toda de vocês. Se alguma pessoa morre o que vão fazer? O que importa é somente o dinheiro? A vida do jogador não vale nada?”. A delegação da Bolívia está com três atletas infectados e um membro da comissão técnica. Nenhum nome foi revelado. Além deles, as seleções da Venezuela, Peru e Colômbia também tem casos.

De fora da estreia da Bolívia contra o Paraguai nesta segunda-feira, 14, a imprensa local relatou que Moreno é um dos jogadores que foram contaminados com a doença. O próximo confronto dos bolivianos será contra o Chile, na Arena Pantanal, na sexta-feira, às 18h (horário de Brasília). A seleção está no Grupo A e é a lanterna. O líder é o Paraguai, com três pontos, seguido de Argentina e Chile com 1 ponto cada.