Enzo Fittipaldi tranquiliza fãs após sofrer acidente na Fórmula 2: ‘Só quebrei o calcanhar’

Enzo Fittipaldi usou suas redes sociais, na manhã desta segunda-feira, 6, para tranquilizar seus fãs após sofrer um grave acidente na corrida 3 da Fórmula 2, na manhã do último domingo, na Arábia Saudita – o brasileiro precisou deixar o autódromo de helicóptero. Neto do bicampeão de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, o jovem disse que quebrou o calcanhar e sofreu algumas lesões, mas que deve retornar às pistas em breve. “Estou muito grato que só quebrei meu calcanhar e sofri algumas lesões. Quero agradecer a Deus por esse milagre. Estou muito feliz que o Theo também está bem. Muito obrigado a todos pelas mensagens e o carinho! Vou voltar acelerar em breve e mais rápido ainda”, escreveu o piloto da Charouz.

O acidente envolvendo Enzo Fittipaldi aconteceu logo na largada da prova, que havia sido adiada para reparos na pista e na barreira de proteção – o circuito foi considerado “perigoso” por muitos pilotos e especialistas. No apagar das luzes, o brasileiro acabou acertando a parte de trás do carro do Theo Pourchaire, que teve problemas com seu veículo e não conseguiu sair do lugar na arrancada. O impacto arrastou ambos para alguns metros do ponto da batida, sendo que o brasileiro parou no muro, enquanto Pourchaire ficou atravessado no meio da pista. Um terceiro carro quase se envolveu no choque, mas conseguiu passar entre os dois.

🇺🇸 Hey guys, I am very grateful that I only broke my heel and have some cuts and bruises. Thank you all for the messages, as well as the FIA and medical staff for taking great care of me. I am very happy that Theo is ok. I will be back on track soon and faster than ever. 🙏 pic.twitter.com/3aLqaEQtgn

— Enzo Fittipaldi (@enzofitti) December 6, 2021