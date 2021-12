Hamilton conquista pole na Arábia Saudita; Verstappen bate e larga em terceiro

Holandês estava prestes a superar tempo do britânico, mas bateu na última curva e fica atrás também de Bottas

EFE / EPA / STR Max Verstappen lamentou batida que lhe tirou a pole position em corrida crucial para a disputa do título



Foi por pouco, mas Lewis Hamilton conquistou a pole position no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, a penúltima etapa do campeonato. O britânico largará ao lado de seu companheiro da Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, enquanto o líder do campeonato, Max Verstappen, da Red Bull, começa na terceira posição, ao lado de Charles Leclerc, da Ferrari. Durante o treino classificatório, Verstappen estava prestes a superar o tempo de Hamilton quando travou os pneus dianteiros e acabou batendo. “É, foi terrível. Eu estava tentando uma boa classificação e tinha ritmo [para fazer a pole]. Não entendi o que aconteceu, travei a roda dianteira esquerda, tentei terminar a volta e acabei tocando no muro”, comentou Verstappen ao canal oficial da Fórmula 1 depois do treino. O campeonato da Fórmula 1 está bastante acirrado: Verstappen lidera com 351,5 pontos, enquanto Hamilton tem 345,5. Após a corrida na Arábia Saudita, o campeonato se encerra em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.