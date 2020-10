‘Estamos prontos para a guerra’, diz Mike Tyson sobre luta exibição com Roy Jones Jr.

Evento acontece no próximo dia 28 de novembro e terá transmissão do canal Combate no Brasil

Reprodução/ infobae Mike e Roy Jones se enfrentarão no dia 28 de novembro



A luta exibição entre Mike Tyson e Roy Jones Jr. ganhou um tempero. Nesta quinta-feira, 29, aconteceu a primeira coletiva de imprensa do evento marcado para o dia 28 de novembro, no Staples Center, em Los Angeles, e os dois lutadores afirmaram que irão se apresentar de verdade, nada de “show”. “O último cara que fez uma ‘exibição’ com Mike foi eliminado no primeiro round. Isso é uma exibição? Vamos!”, brincou Roy. Ao falar sobre o trabalho com o treinador brasileiro, Rafael Cordeiro, Tyson garantiu que está pronto. “Estou muito feliz em tê-lo, tem uma ideia tão grandiosa, é um ganhador. É um grande homem, tenho uma grande equipe com membros de família, é uma energia familiar. Estamos prontos para a guerra”, disse.

Desde que anunciou seu retorno aos ringues depois de 15 anos parado, Mike Tyson surpreendeu a todos ao revelar que saiu dos 131 kg para os 100 kg e está em sua melhor fase desde a estreia no boxe, em 1985. “A última vez que tive esse peso foi aos 17 ou 18 anos. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo, se trata de confiança e autoafirmação. É incrível, estou pronto para fazer isso. Não posso explicar em palavras”, comemorou. “Você tem Mike Tyson e Roy Jones Jr. em uma luta e você verá uma luta, é tudo o que precisam saber”, completou Mike.

Após as declarações, o chefe da Comissão Atlética do Estado da Califórnia, Andy Foster, disse que mesmo com a empolgação, os lutadores serão “fáceis” um com o outro. “Esta não é uma situação em que eles vão tentar arrancar a cabeça um do outro. Eles apenas estarão lá se movendo ao redor do ringue e deixando os fãs veem essas lendas”. O evento exibição tem como objetivo arrecadar dinheiro para pessoas sem teto. No Brasil será transmitido pelo Canal Combate.