Tenista alemão Alexander Zverev é acusado de agressão doméstica por ex-namorada

Olga Sharypova disse em site russo que atleta tentou estrangula-la após ela se atrasar em passeio com amiga; Zverev nega as acusações

Reprodução/ Instagram Alexander Zverev e Olga Sharypova namoraram entre 2018 e 2019



A ex-tenista russa Olga Sharypova veio a público acusar o tenista alemão Alexander Zverev, com quem teve um relacionamento amoroso entre 2018 e 2019, de violência doméstica. Olga deu entrevista ao site russo Championat e comentou em seu Instagram os relatos de agressões, incluindo uma delas em Nova York durante o US Open de 2019. “Fui passear com a Dasha Medvedeva e chegamos um pouco atrasadas. Ele ficou muito furioso por causa disso e discutimos. As nossas discussões nunca tinham razão. Nesse dia ele tentou me estrangular com uma almofada, torceu meus braços. Tentei fugir da sala várias vezes, mas ele não me deixou”, revelou. Zverev ainda teria jogado as roupas de Olga no corredor do hotel.

O casal se reconciliou no mesmo dia, mas pouco depois anunciaram o término. “Não foi a primeira vez que ele levantou a mão para mim. Aconteceu muitas vezes, mas eu sempre me culpava pelas coisas que aconteciam”, disse Olga. Nesta quinta-feira, 29, a ex-namorada do tenista, Brenda Patea, anunciou que está grávida. Questionada se a revelação das agressões tinha algo a ver com o anúncio da gravidez, Olga negou. “O que aqui é importante é que ele assuma a responsabilidade pelos seus atos, sejam eles violência ou um filho. Não tenho medo de processos ou reações negativas das pessoas que o defendem. Já lidei com coisas muito piores enquanto namorei com ele. E estou aqui”, afirmou.

Depois da repercussão do caso, Zverev se pronunciou em suas redes sociais e disse que as afirmações não são verdadeiras. “Nós nos conhecemos desde criança, dividimos várias experiências juntos. (…) Tivemos um relacionamento, mas terminou há um bom tempo. Não sei por que Olga está fazendo essas acusações”, disse. O atleta disse esperar que os dois resolvam as coisas de forma respeitosa e comentou sobre ser pai. “Eu vou ser pai com 23 anos e eu estou realmente animado com essa criança. Apesar de eu e Brenda não estarmos mais juntos, temos um bom relacionamento e eu vou cumprir minhas obrigações como pai. Juntos vamos tomar conta dessa pessoinha que está crescendo”, finalizou.