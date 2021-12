EUA anunciam boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022

Informação foi anunciada pela Casa Branca na tarde desta segunda-feira, 6, e boicote será apenas para figuras diplomáticas, com atletas podendo participar das disputas

Divulgação/ Instagram Joe Biden Governo dos EUA citou as acusações de "genocídio" por parte da China para justificar a decisão



Os Estados Unidos anunciaram que irão realizar um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, que serão disputados na capital da China entre os dias 4 e 20 de fevereiro de 2022. O anúncio foi feito pela Casa Branca nesta segunda-feira, 6. O governo dos EUA anunciou que não irá enviar nenhum representante diplomático para o país devido ao “genocídio e crimes contra a humanidade em Xinjiang”. Os atletas, por sua vez, irão participar tanto dos Jogos Olímpicos quanto dos Paralímpicos.”Os atletas do Team USA contam com todo o nosso apoio. Estaremos dando-lhes 100% de suporte, enquanto torcemos por eles daqui”, afirmou Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca. Ao longo do ano, diversas organizações de direitos humanos acusaram o governo da China de ter internado cerca de 1 milhão de muçulmanos em “campos de reeducação”. “A representação diplomática americana trataria estes Jogos como se nada tivesse acontecido, apesar das flagrantes violações dos direitos humanos e das atrocidades da China em Xinjiang. E simplesmente não podemos fazer isso”, afirmou Jen Psaki.

*Com informações da AFP