Ex-número 1 do mundo, Simona Halep é suspensa do tênis por doping

Traços de Roxadustat foram encontrados em amostra que a tenista cedeu no US Open, em agosto

Halep informou que irá recorrer e que não utilizou substâncias proibidas de propósito



A ex-número 1 do ranking mundial feminino, Simona Halep, foi suspensa provisoriamente depois de testar positivo para uma substância proibida. A amostra é referente ao US Open, de agosto, e deu positivo para Roxadustat. A tenista afirmou que irá recorrer da decisão. Ainda não é possível determinar se essa amostra foi retirada antes ou depois de sua derrota, na primeira rodada, para a ucraniana Daria Snigur. A última tenista de alto nível a ser pega no doping foi Maria Sharapova, em 2016. Halep se pronunciou nas redes sociais. “Durante toda a minha carreira, a ideia de trapacear nunca passou pela minha cabeça, pois é totalmente contra todos os valores com os quais fui educada. Enfrentando uma sanção tão injusta, me sinto completamente confusa e traída. Vou lutar até o fim para provar que nunca tomei conscientemente nenhuma substância proibida e tenho fé que, mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona. Não é sobre os títulos ou o dinheiro. É sobre a honra e a história de amor que desenvolvi com o jogo de tênis nos últimos 25 anos”, declarou.