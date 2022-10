Ex-pugilista e campeão mundial Éder Jofre morre aos 86 anos

Considerado maior boxeador peso galo da história do Brasil, Jofre estava internado

SÉRGIO NEVES / ESTADÃO CONTEÚDO Ex-atleta morreu na madrugada deste domingo, 2



O ex-pugilista Éder Jofre morreu na madrugada deste domingo, 2, na cidade de São Paulo aos 86 anos de idade. A informação foi confirmada pela família do ex-atleta nas redes sociais. Entretanto, a causa da morte não foi divulgada pelos familiares do ex-pugilista. Jofre era considerado o maior boxeador brasileiro da categoria peso-galo de todos os tempos, tendo sido campeão mundial entre 1960 e 1965. Na categoria peso-pena, conquistou o título mundial em 1973. Ele foi o primeiro brasileiro a conseguir títulos relevantes no boxe mundial e, em 2021, entrou para o Hall da Fama do Boxe da Costa Oeste dos EUA. Ao todo, disputou 81 lutas, tendo 75 vitórias – 50 por nocaute -, quatro empates e duas derrotas.