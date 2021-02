Ex-técnico da seleção de ginástica dos EUA é encontrado morto após ser acusado de assédio sexual

John Geddert também enfrentava acusações de tráfico humano, extorsão e de mentir para um oficial de paz durante investigação contra o médico Larry Nassar, acusado de abusar de 120 atletas da ginástica norte-americana

Reprodução John Geddert estava a frente da equipe que venceu a medalha de ouro na Olimpíada de Londres, em 2012



John Geddert, de 63 anos, treinador da seleção de ginástica artística dos Estados Unidos na Olimpíada de Londres 2012, foi encontrado morto em sua casa nesta quinta-feira, 25, horas depois de ser acusado de abuso sexual e tráfico humano. Geddert teria uma conexão com o ex-médico da equipe dos EUA, Larry Nassar, que foi condenado por abuso sexual de mais de 120 atletas adolescentes. Segundo o site TMZ, Geddert teria se suicidado com um tiro. “Meu escritório foi notificado de que o corpo de John Geddert foi encontrado no final da tarde depois de suicidar-se. Este é um final trágico para uma história trágica para todos os envolvidos”, comentou a procuradora-geral de Michigan, Dana Nessel, em comunicado.