Ex-tenista espanhola tricampeã de Roland Garros é condenada a prisão por ocultação de patrimônio

Apesar da condenação, Arantxa Sánchez Vicario não será presa imediatamente; juíza responsável pelo caso decidiu suspender a pena por dois anos

Pau BARRENA / AFP Ex-tenista espanhola Arantxa Sanchez Vicario deixa o tribunal de Ciutat de la Justicia enquanto é julgada com o ex-marido por suposto confisco de bens, em Barcelona



A ex-tenista espanhola Arantxa Sánchez Vicario, conhecida por ser tricampeã do Roland Garros, recebeu uma sentença de dois anos de prisão por ocultação de patrimônio para evitar o pagamento de uma dívida com um banco. A decisão foi anunciada pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha nesta quarta-feira, 17. Além de Sánchez Vicario, seu ex-marido também foi condenado a três anos e três meses de prisão. Outros três envolvidos no caso receberam uma sentença de um ano e três meses de prisão. O julgamento ocorreu em Barcelona, Espanha. Apesar da condenação, a ex-tenista não será presa imediatamente. A juíza responsável pelo caso decidiu suspender a pena por dois anos, desde que Sánchez Vicario não cometa nenhum crime durante esse período. No entanto, foi determinado que a ex-tenista e seu ex-marido devem pagar uma indenização conjunta de 6,6 milhões de euros (R$ 35.3 milhões na cotação atual) ao Banco de Luxemburgo, como responsabilidade civil.