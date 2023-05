Ex-UFC, Wanderlei Silva perde apostas em Athletico-PR x Coritiba e pede ajuda financeira aos fãs 

Torcedor do Coxa Branca, o ex-lutador de MMA viu seu time do coração levar uma virada impressionante nos acréscimos

Reprodução/Redes sociais Wanderlei Silva, ex-UFC, perdeu apostas no jogo entre Athletico-PR e Coritiba



Wanderlei Silva, conhecido pelos tempos em que atuou no UFC, precisou pedir ajuda financeira aos fãs. Em vídeo publicado no Instagram, o “Cachorro Louco” contou que perdeu apostas na partida entre Athletico-PR e Coritiba, realizada no último domingo, 14, pela sexta rodada do Brasileirão. Torcedor do Coxa Branca, o ex-lutador de MMA viu seu time do coração levar uma virada impressionante nos acréscimos. “Atenção, nação Coxa Branca. Ontem, eu realizei algumas apostas no calor da emoção. Estávamos ganhando de 1 a 0 e acabei realizando algumas apostas contra os atleticanos. Tendo em vista que, infelizmente, saímos derrotados desta partida, acabei perdendo essas apostas. Então, vou mandar meu Pix para que todos nós, torcedores do Coxa, continuemos unidos e possamos passar por mais esta situação. Vamos fazer depósitos para o Wand! É para que a gente possa honrar os nossos compromissos”, declarou. Nesta terça-feira, 16, Wanderlei Silva agradeceu a todos que contribuíram, mas não especificou quanto arrecadou com a “vaquinha”.