F1: Toto Wolff continuará como chefe da Mercedes em 2021

O coproprietário da escuderia explicou, no entanto, a situação pode mudar nos próximos anos

EFE Neste final de semana, a Mercedes pode ter mais uma conquista no Grande Prêmio da Turquia, em Istambul



Toto Wolff vai continuar como chefe da Mercedes, que conquistou neste ano o sétimo Mundial de Construtores consecutivo, na próxima temporada da Fórmula 1. O austríaco confirmou a informação neste sábado, 14. “Sou coproprietário da escuderia e tenho excelente relação com todos. O caminho tem sido de muito sucesso, com Lewis [Hamilton] e os sete títulos de construtores. Mas são muitas viagens durante a temporada, com quase 250 noites de hotel. É possível que, em um, dois ou três anos, alguém ocupe este posto e eu siga em outro cargo de direção, sem tantas noites fora de casa. Para o ano que vem, de momento, continuarei neste posto”, explicou ao canal alemão “RTL”.

O chefe da equipe afirmou que a situação não permanecerá igual por muito tempo, mas reafirmou que deverá continuar na mesma posição no curto prazo. “Haverá mudanças mais adiante. Mas, no ano que vem, posso garantir, com 100% de certeza, que continuarei sendo chefe de equipe da escuderia Mercedes”, declarou. Neste final de semana, a Mercedes pode ter mais uma conquista no Grande Prêmio da Turquia, em Istambul. Caso Lewis Hamilton termine à frente do companheiro de equipe, Valtteri Bottas, conquistará o heptacampeonato mundial e se igualará ao alemão Michael Schumacher como o maior campeão da história da competição.

*Com Agência EFE