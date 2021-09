Federação de Vôlei confirma seleções que disputarão os Mundiais de 2022; confira

Torneio masculino será disputado na Rússia enquanto que a competição feminina acontecerá na Holanda e na Polônia; Brasil está classificado para as duas competições

Reprodução/ CBV Brasil disputará as duas competições



A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) confirmou as seleções que irão disputar os Campeonatos Mundiais de 2022. As vagas foram definidas após o fim das competições continentais. O torneio masculino será disputado em Moscou, na Rússia, entre os dias 26 de agosto e 11 de setembro. Já a competição feminina será realizada entre 23 de setembro e 15 de outubro e terá duas sedes: Holanda e Polônia. Com as conquistas dos campeonatos sul-americanos, o Brasil garantiu a classificação para disputar os torneios. No torneio feminino, Cuba será a única campeã do mundo que ficou de fora da competição. A Colômbia, por sua vez, irá estrear no mundial. No masculino, a seleção estreante será o Catar, que garantiu vaga por sua posição no ranking. Veja as equipes classificadas:

Campeonato Mundial Masculino

País-sede: Rússia

Campeão Mundial de 2018: Polônia

América do Sul: Brasil e Argentina

Europa: Itália e Eslovênia

África: Tunísia e Camarões

Ásia: Irã e Japão

Norceca (América Central e do Norte): Porto Rico e Canadá

Ranking mundial: França (4°), EUA (7°), Sérvia (8°), Cuba (13°), Holanda (15°), Alemanha (16°), México (17°), Turquia (18°), Egito (19°), Qatar (20°), Bulgária (21°) e China (22°)

