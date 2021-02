Fernando Alonso recebe alta hospitalar após sofrer acidente de bicicleta

A expectativa da Alpine é a de que o piloto espanhol se recupere a tempo dos primeiros testes da pré-temporada, marcada para começar no dia 12 de março

Reprodução/@alo_oficial Fernando Alonso sofreu acidente de bicicleta e precisou operar a mandíbula



O piloto Fernando Alonso, da equipe Alpine, recebeu alta nesta segunda-feira, 15, após ficar internado por três dias em um hospital localizado na cidade de Berna, na Suíça. O espanhol precisou passar por uma cirurgia após fraturar a mandíbula e quebrar alguns dentes ao ser atropelado enquanto passeava de bicicleta, em Lugano, na semana passada. Em vídeo publicado pela emissora de televisão espanhola “Cuatro”, o veterano da Fórmula 1 aparece deixando a unidade de saúde, sendo acompanhado por um funcionário.

Agora, o espanhol continuará o tratamento em sua casa. A expectativa da Alpine (antiga Renault) é a de que Fernando Alonso se recupere a tempo dos primeiros testes da pré-temporada, marcada para começar no dia 12 de março, no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir. Ao todo, o espanhol de 39 anos contabiliza dois títulos mundiais, 32 vitórias na Fórmula 1 e com 97 pódios.