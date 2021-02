Fernando Alonso volta a treinar uma semana após acidente de bicicleta

A postagem foi também a primeira oportunidade de ver claramente o rosto do espanhol de 39 anos após o acidente

Reprodução/Twitter Fernando Alonso voltou a treinar após acidente



O piloto Fernando Alonso voltou a treinar nesta quinta-feira, 18, exatamente uma semana após sofrer um acidente de bicicleta na Suíça – o espanhol precisou operar a mandíbula e perdeu alguns dentes ao ser atropleado por um carro. Através das redes sociais, o espanhol, profissional da Alpine, postou uma foto na qual realiza um exercício para os braços com um elástico, apresentando estar evoluindo em sua recuperação. “Vitamina D, elásticos e algumas caminhadas para manter o alto nível. Feliz com tudo e grato pelas mensagens”, escreveu Alonso em seu Instagram, mostrando foto do exercício com elásticos.

A postagem foi também a primeira oportunidade de ver claramente o rosto do espanhol de 39 anos após o acidente. Mal se percebe que o piloto precisou de uma intervenção cirúrgica na mandíbula apenas seis dias atrás. O acidente aconteceu na tarde da última quinta-feira, quando Alonso praticava ciclismo nas proximidades da cidade suíça de Lugano, quase na fronteira com a Itália. O espanhol pedala para manter a forma física e é grande entusiasta da modalidade.

A temporada de 2021 marca o retorno de Alonso ao grid após dois anos de ausência na Fórmula 1. O piloto estará no Bahrein em 28 de março, data da abertura do campeonato. Ele formará dupla na Alpine com o francês Esteban Ocon. Em entrevista recente, o bicampeão mundial afirmou que almeja a décima posição na classificação geral ao final da temporada.