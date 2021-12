Ferrari e Banco Santander assinam acordo de patrocínio ‘de vários anos’ a partir da próxima temporada

Líder mundial em 2020 na redução de emissões, banco deve aconselhar a escuderia em seus objetivos de neutralizar as emissões de carbono até 2030

Tolza Bozoglu/EFE Novo contrato de patrocínio retoma a parceria que as marcas tiveram de 2010 a 2017



A Ferrari anunciou nesta terça-feira, 21, que o Banco Santander será o novo “parceiro premium” da escuderia na próxima temporada. O novo contrato de patrocínio de “vários anos” retoma a parceria que as marcas tiveram de 2010 a 2017. “A colaboração, que terá duração de vários anos, verá o logotipo do banco retornar aos monopostos da Escuderia, aos macacões dos pilotos, o Charles Leclerc e Carlos Sainz, aos bonés, e vai aparecer nas atividades da Academia Ferrari”, diz a Ferraria em nota. Além disso, o banco também deve acompanhar a escuderia nas competições GT e terá seu logotipo nos carros do Campeonato Mundial de Endurance da FIA e da nova competição Le Mans Hypercar. “É uma honra voltar a colaborar com uma instituição financeira global como o Banco Santander”, disse o presidente da Ferrari, John Elkann, que destacou o trabalho do banco na defesa do planeta. O Santander foi líder mundial em 2020 para redução de emissões e deve aconselhar a Ferraria em seus objetivos de neutralizar as emissões de carbono até 2030. “Além dos claros benefícios comerciais de apoiar a Ferrari e como fornecedor líder de financiamento automotivo na Europa, é do nosso interesse ajudar a indústria automotiva em sua transição verde”, disse Ana Botín, presidente-executiva do Banco Santander.

*Com EFE