Lewis Hamilton recebe o título de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico

O heptacampeão da Fórmula 1, desta forma, torna-se o quarto piloto a receber a honraria, que foi concedida pelo Príncipe Charle em nome de sua mãe, a rainha Elizabeth

Andrew Matthews / POOL / AFP Lewis Hamilton é um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos



Lewis Hamilton não começou a semana da maneira como gostaria, ficando sem o octacampeonato do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, ao ser ultrapassado por Max Verstappen, da Red Bull, na última volta do GP de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A lenda das pistas, ainda assim, pôde se orgulhar de um grande feito nesta quarta-feira, 15. Isto porque o britânico recebeu o título de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico, pelos seus serviços prestados ao automobilismo da Inglaterra, e o título resultante da lista de Honra de Ano Novo de 2021, no Castelo de Windsor, em Berkshire, na Inglaterra. Vale lembrar que o “Patrão” já possui a honraria MBE – Membro da Ordem do Império Britânico -, recebida em 2009.

Hamilton, desta forma, torna-se o quarto piloto a receber a honraria, que foi concedida pelo Príncipe Charle em nome de sua mãe, a rainha Elizabeth. O astro da Mercedes repete os feitos Sir Jackie Stewart, Sir Stirling Moss e Sir Jack Brabham. Além do quarteto, outras duas personas também serão nomeadas: o ator David Suchet e o diretor musical Donald Runnicles. No Reino Unido, o título de cavaleiro ou dama da rainha é uma das mais altas honrarias que os cidadãos podem receber – o título reconhece trabalhos em diversas áreas, como a da educação, filantropia, artes ou esportes. Agora com o título de “Sir”, Hamilton estará de volta ao grid de 2022 junto com seu novo companheiro de escuderia, o também inglês George Russell, ex-piloto da Williams.

🏎️ Arise Sir @LewisHamilton! The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today's Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp — The Royal Family (@RoyalFamily) December 15, 2021

*Com informações do Estadão Conteúdo