Mohammed Ben Sulayem, dos Emirados Árabes, é eleito o novo presidente da FIA

Ex-piloto de Rally, o milionário foi 14 vezes campeão de modalidade da FIA no Oriente Médio, vencendo 61 corridas internacionais de 1983 a 2002

Reprodução/Twitter/@fia Mohammed Ben Sulayem é o novo presidente da FIA



A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) tem um novo presidente. Trata-se de Mohammed Ben Sulayem, dos Emirados Árabes, que foi eleito, nesta sexta-feira, 17, ao receber 61,62% dos votos dos membros da entidade, contra 36,62% do britânico Graham Stoker – o percentual de abstenções ficou em 1,76%. Aos 60 anos, o árabe assumirá a vaga do francês Jean Todt e terá um mandato válido por quatro anos. “Estou muito honrado por ter sido eleito presidente da FIA. Agradeço a todos os membros por sua estima e confiança. Felicito Graham por sua campanha e seu compromisso com a Federação. Desejo expressar minha infinita gratidão em nome da FIA e de seus membros a Jean Todt por tudo o que foi alcançado nos últimos 12 anos. Estou empenhado em prosseguir este importante trabalho e fazer com que o esporte motorizado e a mobilidade deem mais passos à frente”, disse.

Presidente da Emirates Motorsports Organization (EMSO) desde 2005, Mohammed Ben Sulayem foi vice do FIA World Motor Sport Council para o Oriente Médio. Ex-piloto de Rally, o milionário foi 14 vezes campeão de modalidade da FIA no Oriente Médio, vencendo 61 corridas internacionais de 1983 a 2002. Ele fez campanha sob o lema “FIA para membros”, comprometendo-se a dobrar a participação do esporte motorizado em todo o mundo, fortalecer a diversidade e inclusão e ser um formador de opinião sobre mobilidade sustentável. Eleito, ele nomeou Carmelo Sanz de Barros como presidente do Senado, Robert Reid como vice-presidente do esporte e Tim Shearman como vice-presidente para a mobilidade.

Já Jean Todt, que estava à frente da FIA nos últimos 12 anos, passou o bastão para Mohammed Ben Sulayem e fez um balanço de sua passagem na Federação. “Um capítulo chegou ao fim. Podemos estar coletivamente satisfeitos com nossas conquistas no esporte motor e na mobilidade segura e sustentável ao longo dos últimos 12 anos. Gostaria de agradecer calorosamente à minha equipe, à nossa administração e a todos os nossos Clubes Membros por sua determinação comprometimento, entusiasmo e resiliência. Felicito Mohammed por sua eleição como Presidente da FIA e desejo a ele, sua equipe e à Federação o melhor sucesso nos próximos anos”, comentou.