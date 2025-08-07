Jovem Pan > Esportes > Outros Esportes > Fonseca sofre, mas busca virada e estreia com vitória sobre chinês no Masters de Cincinnati

Fonseca sofre, mas busca virada e estreia com vitória sobre chinês no Masters de Cincinnati

Atualmente na 49ª posição do ranking da ATP, o jovem tenista carioca volta à quadra para encarar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 19º da lista, e cabeça de chave número 17 no torneio americano

  • Por Jovem Pan
  • 07/08/2025 15h50
  • BlueSky
Reprodução/X/@atptour João Fonseca Na semana passada, João Fonseca foi eliminado logo na estreia no Masters 1000 de Toronto

Em seu último desafio antes de embarcar para o US Open, João Fonseca sofreu, mas conseguiu dar a volta por cima e marcou a sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati com vitória. Nesta quinta-feira (7), após perder a primeira parcial, ele superou o chinês Bu Yunchaokete (76º) pelo placar de 2 sets a 1, parciais de 4/6 e 6/2 e 7/5 em 2h19. Atualmente na 49ª posição do ranking da ATP, o jovem tenista carioca volta à quadra para encarar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 19º da lista, e cabeça de chave número 17 no torneio americano. O resultado serviu para o brasileiro se reabilitar da performance ruim apresentada no Canadá. Na semana passada, João Fonseca foi eliminado logo na estreia no Masters 1000 de Toronto ao ser derrotado pelo australiano Tristan Schoolkate, número 103 do mundo.

No jogo, o primeiro set foi marcado pelo equilíbrio, com os dois competidores confirmando seus serviços. Com mais mobilidade em quadra e fazendo valer a força do seu saque, o tenista chinês surpreendeu o rival carioca no sexto game, quando conseguiu a primeira quebra e abriu vantagem de 4 a 2. Fonseca respondeu de forma rápida, impediu que Bu confirmasse seu saque na sequência, e empatou o duelo em 4 a 4. A reação, no entanto, não se sustentou. O tenista asiático voltou a abrir frente e fechou a parcial em 6/4 com nova quebra de serviço.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O segundo set foi diferente. Com a necessidade de reagir na partida, o carioca de 18 anos obteve quebra no terceiro e sétimo game, abriu uma confortável vantagem e definiu a parcial em 6/2 O set decisivo foi de concentração total para os dois competidores, que não cometeram primários e conduziram o duelo cercado de tensão. A primeira quebra aconteceu somente no 11º game, quando Fonseca abriu 6 a 5. Confiante, ele confirmou o seu saque na sequência, fechou a disputa em 7/5 e assegurou a vitória por 2 sets a 1 em sua estreia em Cincinnati.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

Leia também

Marta, Amanda Gutierres e Arthur Elias são indicados à Bola de Ouro
Botafogo é indicado entre os cinco melhores times do mundo no prêmio Bola de Ouro
STF nega habeas corpus que anularia denúncias contra Augusto Melo no Corinthians
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >