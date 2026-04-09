Fonseca vence italiano e avança às quartas de um Masters 1000 pela 1ª vez

Por 2 sets a 0, brasileiro passou por Matteo Berretini e agora enfrenta Alexander Zverev, número 3 do mundo

AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP João Fonseca avança às quartas de um Masters 1000 pela 1ª vez



Esbanjando maturidade em momentos decisivos, João Fonseca superou o ex-top 10 do ranking Matteo Berretini e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. O brasileiro foi dominante desde o início da partida e demonstrou solidez para bater o italiano por 2 sets a 0, com parciais 6/3 e 6/2, em 1h35 de partida. Com o resultado, o carioca de 19 anos enfrentará Alexander Zverev, número 3 do mundo, que derrotou Zizou Bergs por 2 a 0. A partida acontece nesta sexta-feira (10), ainda sem horário definido.

Trata-se da primeira vez em que Fonseca avança às quartas de final em um torneio Masters 1000. Ele se junta a Gustavo Kuerten e Thomaz Bellucci como os únicos brasileiros que chegaram a esta fase da série. Guga venceu em Monte Carlo em 1999 e 2001.

Este foi apenas o segundo confronto entre Fonseca, 40º do ranking, e Berrettini, 90º do mundo e que recebeu wild card para disputar em Monte Carlo. Eles se enfrentaram anteriormente pelo Grupo Mundial da Copa Davis, com vitória para o italiano.

Assim como foi na vitória diante do francês Arthur Rinderknech (27º), na segunda rodada, João Fonseca adotou uma postura agressiva desde o início do primeiro set, abrindo com um ace vencendo, sem deixar Berrettini pontuar e impondo ao adversário o primeiro game perdido do italiano no torneio – Daniil Medvedev chegou a quebrar a raquete ao tomar uma bicicleta no italiano na fase anterior.

Berrettini se recuperou da pressão inicial e impediu a quebra de saque no segundo game. O italiano equilibrou a partida com bons saques e força no forehand, mas Fonseca também demonstrou qualidade nas devoluções e eficácia no serviço para manter-se à frente do rival em disputa acirrada no set inicial.

Com parcial 4/3 a favor de Fonseca, Berrettini tentou buscar o fundo da quadra para forçar o erro do brasileiro, que demonstrou concentração e força nas devoluções em bolas cruzadas para quebrar o serviço do italiano e abrir 5/3. O brasileiro manteve a solidez e, sacando para fechar o primeiro set, fechou o game com um ace e largou na frente do placar com um 6/3 após 35 minutos de partida.

Berrettini abriu o segundo set com saques agressivos e forçando o erro do brasileiro, confirmando o serviço e diminuindo a pressão. Em seguida, Fonseca teve dificuldade em confirmar o seu saque e por pouco não viu o italiano abrir dois games de vantagem, mas o carioca seguiu forte mentalmente e impediu o break point com refinamento nas devoluções.

Fonseca forçou o jogo na esquerda de Berrettini e conseguiu forçar o erro do adversário no forehand, quebrando o serviço do italiano e abrindo 2 a 1. Visivelmente incomodado, o italiano buscou as bolas curtas e conseguiu se reencontrar na partida para devolver a quebra logo na sequência.

Apesar do momento desfavorável, o brasileiro mais uma vez mostrou estar bem mentalmente para lidar com a pressão. Fonseca voltou a se impor no saque de Berrettini e quebrou o serviço do italiano. O brasileiro acelerou e abriu 4 a 2 logo no game seguinte sem dificuldade.

Mesmo com o maior apoio da torcida, Berrettini não conseguiu se recuperar e começou a errar em sequência. Com paciência, o brasileiro confirmou o break point e teve a oportunidade do saque para fechar a partida. O carioca teve maturidade para não dar chances ao italiano, vencer de zero e fechar a parcial em 6/2.

*Com informações do Estadão Conteúdo