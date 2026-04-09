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Fonseca vence italiano e avança às quartas de um Masters 1000 pela 1ª vez

Por 2 sets a 0, brasileiro passou por Matteo Berretini e agora enfrenta Alexander Zverev, número 3 do mundo

  • Por Jovem Pan
  • 09/04/2026 08h49
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AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP João Fonseca durante partida contra Carlos Alcaraz, na segunda rodade do Masters 1000 de Miami João Fonseca avança às quartas de um Masters 1000 pela 1ª vez

Esbanjando maturidade em momentos decisivos, João Fonseca superou o ex-top 10 do ranking Matteo Berretini e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. O brasileiro foi dominante desde o início da partida e demonstrou solidez para bater o italiano por 2 sets a 0, com parciais 6/3 e 6/2, em 1h35 de partida. Com o resultado, o carioca de 19 anos enfrentará Alexander Zverev, número 3 do mundo, que derrotou Zizou Bergs por 2 a 0. A partida acontece nesta sexta-feira (10), ainda sem horário definido.

Trata-se da primeira vez em que Fonseca avança às quartas de final em um torneio Masters 1000. Ele se junta a Gustavo Kuerten e Thomaz Bellucci como os únicos brasileiros que chegaram a esta fase da série. Guga venceu em Monte Carlo em 1999 e 2001.

Este foi apenas o segundo confronto entre Fonseca, 40º do ranking, e Berrettini, 90º do mundo e que recebeu wild card para disputar em Monte Carlo. Eles se enfrentaram anteriormente pelo Grupo Mundial da Copa Davis, com vitória para o italiano.

Assim como foi na vitória diante do francês Arthur Rinderknech (27º), na segunda rodada, João Fonseca adotou uma postura agressiva desde o início do primeiro set, abrindo com um ace vencendo, sem deixar Berrettini pontuar e impondo ao adversário o primeiro game perdido do italiano no torneio – Daniil Medvedev chegou a quebrar a raquete ao tomar uma bicicleta no italiano na fase anterior.

Berrettini se recuperou da pressão inicial e impediu a quebra de saque no segundo game. O italiano equilibrou a partida com bons saques e força no forehand, mas Fonseca também demonstrou qualidade nas devoluções e eficácia no serviço para manter-se à frente do rival em disputa acirrada no set inicial.

Com parcial 4/3 a favor de Fonseca, Berrettini tentou buscar o fundo da quadra para forçar o erro do brasileiro, que demonstrou concentração e força nas devoluções em bolas cruzadas para quebrar o serviço do italiano e abrir 5/3. O brasileiro manteve a solidez e, sacando para fechar o primeiro set, fechou o game com um ace e largou na frente do placar com um 6/3 após 35 minutos de partida.

Berrettini abriu o segundo set com saques agressivos e forçando o erro do brasileiro, confirmando o serviço e diminuindo a pressão. Em seguida, Fonseca teve dificuldade em confirmar o seu saque e por pouco não viu o italiano abrir dois games de vantagem, mas o carioca seguiu forte mentalmente e impediu o break point com refinamento nas devoluções.

Fonseca forçou o jogo na esquerda de Berrettini e conseguiu forçar o erro do adversário no forehand, quebrando o serviço do italiano e abrindo 2 a 1. Visivelmente incomodado, o italiano buscou as bolas curtas e conseguiu se reencontrar na partida para devolver a quebra logo na sequência.

Apesar do momento desfavorável, o brasileiro mais uma vez mostrou estar bem mentalmente para lidar com a pressão. Fonseca voltou a se impor no saque de Berrettini e quebrou o serviço do italiano. O brasileiro acelerou e abriu 4 a 2 logo no game seguinte sem dificuldade.

Mesmo com o maior apoio da torcida, Berrettini não conseguiu se recuperar e começou a errar em sequência. Com paciência, o brasileiro confirmou o break point e teve a oportunidade do saque para fechar a partida. O carioca teve maturidade para não dar chances ao italiano, vencer de zero e fechar a parcial em 6/2.

*Com informações do Estadão Conteúdo

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