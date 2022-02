F1: Haas é primeira equipe a anunciar carro novo para a temporada; conheça o VF22

Modelo tem design diferenciado com novos componentes nunca vistos em carros na modalidade

Divulgação VF-22 é o carro da Haas para a temporada de 2022 da Fórmula 1



Nesta sexta-feira, 4, a Uralkali Haas apresentou o seu carro para a temporada 2022 da Fórmula 1. O VF-22 é o primeiro trabalho da equipe de design em Maranello, na Itália. A aerodinâmica do carro é diferente dos modelos anteriores, tendo piso de efeito solo, asa dianteira simplificada e uma asa traseira de formato dramático, aros de roda 18 polegadas e pneus de baixo perfil da Pirelli. A pintura é parecida com a usada na última temporada num branco com detalhes em vermelho e azul. O carro será guiado em 2022 por Nikita Mazepin e Mick Schumacher. Do dia 23 ao 25 de fevereiro, todas as equipes da Fórmula 1 se reunirão no Circuito de Barcelona-Catalunha, na Espanha. Os testes de pré-temporada serão entre 10 e 12 de março e o mundial começa em 20 de março, com o GP do Bahrain.