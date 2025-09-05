Jovem Pan > Esportes > Outros Esportes > Fórmula 1 estende contrato do GP de Mônaco pela segunda vez em menos de 12 meses

Fórmula 1 estende contrato do GP de Mônaco pela segunda vez em menos de 12 meses

Pista faz parte do calendário da categoria desde 1955, à exceção da temporada 2020, em razão da pandemia; evento é conhecido como ‘a joia da coroa’ da F-1, mas é de longe o circuito mais lento do ano

  • Por Jovem Pan
  • 05/09/2025 12h59
Reprodução/Twitter/F1 Sergio Pérez Mônaco foi palco da primeira corrida em 1929 e sediou a segunda prova oficial do Mundial de Fórmula 1 em suas ruas sinuosas em 1950

A Fórmula 1 prorrogou seu contrato com o Grande Prêmio de Mônaco por mais quatro anos, nesta sexta-feira (5), mantendo uma das corridas mais emblemáticas do esporte no calendário até 2035. É a segunda renovação do contrato em menos de 12 meses para a corrida de Montecarlo, que havia assinado uma extensão de seis anos até 2031, em novembro do ano passado. Mônaco foi palco da primeira corrida em 1929 e sediou a segunda prova oficial do Mundial de Fórmula 1 em suas ruas sinuosas em 1950. Faz parte do calendário da F-1 desde 1955, à exceção da temporada 2020, em razão da pandemia de covid-19.

“A renovação do Grande Prêmio de Mônaco até 2035 está em consonância com uma tradição esportiva e histórica à qual o principado permanece profundamente ligado”, disse o chefe de estado de Mônaco, Príncipe Albert II. “Só posso saudar este compromisso renovado, que é uma prova do nosso sucesso coletivo, da excelência da nossa colaboração com a F-1 e do lugar único que Mônaco ocupa no panorama internacional do automobilismo.”

Com o glamour da velha guarda e um porto repleto de iates de luxo, Mônaco é conhecido como “a joia da coroa” da F-1, mas é de longe o circuito mais lento do ano. Estreito, sinuoso e não muito adequado para os carros modernos da categoria, Montecarlo é um retorno à história. Ultrapassar é tão difícil que o treino classificatório costumar ser considerado mais importante do que a corrida, no domingo.

Com barreiras próximas à pista, mesmo o menor erro pode significar um acidente. “As ruas de Mônaco ecoam com o som da Fórmula 1 desde os primórdios do esporte, então estou muito feliz em anunciar a extensão deste evento fantástico até 2035”, disse o chefão da F-1, Stefano Domenicali. “É uma corrida icônica, amada por todos os pilotos e fãs, com uma vibração única graças à sua localização no principado mais glamouroso do mundo.”

O retorno à história da F-1 anda lado a lado com a questão comercial em Mônaco. A etapa, que por muitos anos não pagava a famosa taxa à organização do campeonato para poder sediar a corrida, é conhecida por ser um centro de negociações comerciais, que influem diretamente na temporada seguinte do campeonato.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

