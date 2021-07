Fórmula 1 lança novo carro para a temporada 2022; veja detalhes

Apresentando no evento ‘F1 One Begins’, o novo modelo foi para a pista de Silverstone, onde o GP da Grã-Bretanha será disputado neste final de semana

Reprodução/Twitter/@F1 Novo carro da Fórmula 1 para 2022



A Fórmula 1 lançou nesta quinta-feira, 15, um novo carro para a temporada 2022 da categoria. Apresentando no evento “F1 One Begins”, o novo modelo foi para a pista de Silverstone, onde o GP da Grã-Bretanha será disputado neste final de semana. Em comunicado, a entidade informou que uma das principais mudanças está no aerofólio traseiro, que é menor em relação ao utilizado atualmente. Além disso, o novo carro também tem rodas maiores, de 18 polegadas. A ideia é aumentar a competitividade e proporcionais mais ultrapassagens durante as corridas.

Líder do Campeonato Mundial de 2021, Max Verstappen falou sobre o modelo. “Interessante, é bem diferente do que estamos acostumados”, disse o piloto da Red Bull. “É uma nova era. Vai ser incrível para os fãs”, afirmou Lewis Hamilton, da Mercedes, vice-líder do Mundial e heptacampeão na categoria. Entre outras mudanças, o carro também tem um novo ovo design de nariz e asa dianteira, volta das calotas nas rodas, aumento da porcentagem de biocomponentes no combustível e chassis que absorvem mais energia no momento das batidas.