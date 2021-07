GP da Austrália de Fórmula 1 é cancelado pelo segundo ano consecutivo

Marcada inicialmente para 21 de novembro, a prova não será realizada devido às restrições impostas pelo governo local de entrada no país por conta da Covid-19, sobretudo em razão do aumento de casos nos últimos dias com a chegada da variante Delta

A Fórmula 1 informou na manhã desta terça-feira, 6, que o GP da Austrália, no circuito Albert Park, em Melbourne, está cancelado pelo segundo ano consecutivo. O motivo é o mesmo de 2020: a pandemia do novo coronavírus. Marcada inicialmente para 21 de novembro, a prova não será realizada devido às restrições impostas pelo governo local de entrada no país por conta da Covid-19, sobretudo em razão do aumento de casos nos últimos dias com a chegada da variante Delta. Em comunicado, a organização não informou qual será a prova substituta. “Lamentamos informar que o GP da Austrália sairá do calendário de 2021. Temos uma série de opções para preencher a vaga deixada vaga – que será trabalhada nas próximas semanas – mas estamos todos tristes por sentir falta dos fãs na Austrália este ano.”

Promotor do GP da Austrália, Andrew Westacott, garantiu que a MotoGP e a Fórmula 1 estarão de volta a Melbourne muito em breve “Entendemos que esta não é a notícia que os fãs da MotoGP e da F-1 queriam ouvir. Gostaria de estender meus agradecimentos ao Governo de Victoria, à F-1 e à Dorna Sports pela resistência e apoio inabaláveis durante este período desafiador e por seu compromisso contínuo com esses dois grandes eventos”, disse. “Certamente, haverá desafios contínuos com a covid-19, mas quero tranquilizar os fãs que, embora haja tristeza e decepção entre a nossa maravilhosa equipe da Australian Grand Prix Corporation, há determinação para garantir que as próximas etapas da MotoGP na ilha e da F1 no novo layout de Albert Park são amostras sensacionais de como fazemos as coisas em Victoria”, completou.