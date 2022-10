Fórmula 1: Max Verstappen vence GP dos EUA e iguala recorde de Michael Schumacher

Campeão mundial de 2022, holandês também ajudou a Red Bull Racing a vencer o Mundial de Construtores

Reprodução/ Twitter @F1 Max Verstappen terminou em 1º, Hamilton em segundo e Leclerc em terceiro



Campeão mundial de 2022 de Fórmula 1, Max Verstappen segue fazendo bonito na temporada. Neste domingo, 23, o holandês da Red Bull venceu o GP dos Estados Unidos, seguido de Lewis Hamilton (mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari). A vitória de Max também confirmou o título do Mundial de Construtores para a Red Bull Racing, superando a Ferrari. A Mercedes, que por anos foi a principal concorrente da RB, está apenas em terceiro no ranking. O número 1 em Austin coloca Verstappen entre os maiores pilotos da história da modalidade. Com 13 vitórias na temporada, ele igualou o feito de Michael Schumacher (2004) e de Sebastian Vettel (2013). Ainda faltam três corridas neste ano e Max pode estabelecer um novo recorde. O próximo GP será no México, dia 30 de outubro, seguido do GP do Brasil, em 13 de novembro, e encerra em Abu Dhabi em 20 de novembro.