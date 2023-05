Lewis Hamilton abre o jogo e diz que não vai encerrar carreira na Fórmula 1 em 2023

Apesar de admitir a frustração por amargar seu maior jejum na categoria, o britânico de 38 anos afirmou que pretende continuar na F1

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ Hamilton tem contrato com a Mercedes até o fim de 2023



Lewis Hamilton tratou de colocar um ponto final nos rumores de que deixará a Fórmula 1 no final desta temporada, quando encerra seu contrato com a Mercedes. Apesar de não vencer uma corrida desde 2021 e admitir a frustração por amargar seu maior jejum na categoria, o britânico de 38 anos afirmou que pretende continuar na F1. “Estou focado em ser melhor o tempo todo. Honestamente, estou pensando a longo prazo. Não vou ficar aqui só por mais um ano, quero ficar aqui por algum tempo. Essa corrida de Baku é daquelas que só reafirma para mim que ainda tenho vontade e ainda tenho mais coisas pela frente. Amo o que eu faço e tenho muito apoio. Quero continuar”, disse o heptacampeão mundial, ainda no Azerbaijão, onde terminou no sexto lugar.

O último triunfo de Hamilton na Fórmula 1 ocorreu no GP da Arábia Saudita de 2021. Na temporada seguinte, a Mercedes deixou de disputar a liderança com a Red Bull Bragantino, passando a disputar apenas o pódio. Mesmo frustrado com o carro e com futuro indefinido, o inglês reafirmou a vontade de continuar na categoria. “Acho que dias como esse mostram que ainda tenho fome. Assim que eu pegar confiança no carro, o ritmo vai aparecer. Acho que ter confiança é a coisa mais importante quando se pilota um carro. Quando você não tem confiança, você fica só pisando em cacos. E é assim que eu estou desde o começo do ano passado”. Atualmente, o britânico ocupa a 4º posição na classificação geral, com 48 pontos. Atual bicampeão da categoria, Max Verstappen lidera com 93 pontos, seguido de Sergio Pérez (87) e Fernando Alonso (60).