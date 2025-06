Fórmula 1: Piastri crava pole na Espanha e Bortoleto tem melhor classificação da carreira

Gabriel Bortoleto alcançou o 11º lugar no GP da Espanha, destacando-se com atualizações da Sauber e visando seus primeiros pontos na temporada.

Siu Wu/EFE O piloto australiano da McLaren, Oscar Piastri, durante o treino classificatório para o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, no circuito de Barcelona-Catalunha



Oscar Piastri confirmou o bom momento da McLaren e conquistou neste sábado (31) a pole position para o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, no circuito da Catalunha, em Barcelona. O australiano foi o mais rápido do treino classificatório, com tempo de 1min12s760, e garantiu a terceira pole da carreira. Lando Norris completou a dobradinha da equipe britânica, a 0s2 do companheiro. “Estou muito feliz. Não começamos o fim de semana da melhor forma, mas ontem à noite encontramos ritmo e hoje o carro estava incrível”, disse Piastri após o treino. A McLaren soma agora cinco poles em oito etapas da temporada 2025, consolidando sua evolução técnica em relação ao ano passado.

Do outro lado da garagem, Lando Norris reconheceu os méritos de Piastri e destacou o desempenho coletivo. “Oscar pilotou muito bem. Cometi alguns pequenos erros, mas é um ótimo resultado para a equipe. Um 1-2 muito positivo e um começo promissor para amanhã.” Max Verstappen, atual campeão mundial, largará em terceiro e promete desafiar os carros da McLaren. A largada no circuito de Barcelona está marcada para as 10h (horário de Brasília) deste domingo (1).

Outro destaque do dia foi Gabriel Bortoleto. O brasileiro conquistou seu melhor resultado em classificações desde que estreou na Fórmula 1, garantindo o 11º lugar no grid. A performance veio justamente em um fim de semana marcado pela estreia do primeiro pacote de atualizações da Sauber na temporada. “Foi a melhor classificação do ano para mim. A atualização funcionou e conseguimos passar com autoridade para o Q2”, comemorou Bortoleto, que superou o companheiro Nico Hülkenberg, apenas o 16º. O brasileiro teve pouco tempo para se adaptar às novas peças — apenas um treino livre —, mas mostrou consistência e rápida adaptação.

Apesar do bom resultado, o piloto adota cautela. “É uma pista em que a gente se deu muito bem. Temos que ver como esse pacote vai funcionar nas próximas. Mas estou muito feliz com o que conseguimos hoje.” Com a boa posição de largada, Bortoleto acredita que tem chances reais de brigar pelos seus primeiros pontos na categoria neste domingo.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA