Fórmula 1: Red Bull confirma Sergio Perez como parceiro de Verstappen em 2021

A Red Bull confirmou na manhã desta sexta-feira, 18, que o mexicano Sergio Perez será o substituto de Alex Albon, fazendo parceria com Max Verstappen a partir da temporada de 2021. O anúncio foi feito através das redes sociais da equipe. “Após avaliarmos todos os dados e desempenhos relevantes, decidimos que Sergio é o motorista certo para ser o parceiro da Max em 2021″, disse Christian Horner, diretor da Red Bull.

Perez entrará vaga de Alex Albon, que deixou muito a desejar em sua primeira temporada na principal categoria de automobilismo do mundo. O piloto, entretanto, permanecerá na equipe, sendo o piloto reserva. A”lex continua sendo uma parte importante de nossa equipe como piloto de teste e reserva, com foco principal no desenvolvimento de 2022” explicou Horner.

Já Sergio Perez terá sua segunda chance em uma equipe grande na Fórmula 1. O mexicano foi contratado, em 2013, para o lugar de Lewis Hamilton na McLaren, mas decepcionou e também viu o time perder performance ao longo daquela temporada. Em 2014, ele foi para a Force India, onde conquistou sete pódios de lá para cá. Desta forma, a Fórmua 1 fecha o seu grid para a próxima temporada, com cinco pilotos em equipes diferentes e três estreantes na categoria.

Estoy feliz de compartir esto con todos ustedes, en 2021 correremos con Red Bull Racing.

I’m very happy to share this with all of you, we will drive for @redbullracing in 2021 #GivesYouWings pic.twitter.com/vFsEbL5D0C

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 18, 2020