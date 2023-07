Fórmula 1: Verstappen confirma favoritismo e vence corrida sprint no GP da Bélgica

Sob forte chuva, o piloto da Red Bull Racing (RBR) mostrou muito foco, chegando embalado para a corrida completa deste domingo, 30

EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS Max Verstappen venceu a corrida sprint do GP da Bélgica



O holandês Max Verstappen conquistou sua segunda vitória em corrida sprint neste sábado, 29, no no Circuito de Spa-Francorchamps, no GP da Bélgica. Sob forte chuva, o piloto da Red Bull Racing (RBR) mostrou muito foco, chegando embalado para a corrida completa deste domingo, 30. Oscar Piastri, aos 22 anos, chegou a liderar a corrida e terminou em segundo. Pierre Gasly surpreendeu e completou o pódio, cruzando a linha de chegada em terceiro. Lewis Hamilton terminou na quarta colocação, mas caiu para sétimo com a punição. Carlos Sainz assumiu a P4, seguido por Charles Leclerc e Lando Norris. Com Hamilton em sétimo, o outro piloto da Mercedes, George Russell, também pontuou, em oitavo. A zona de classificação na corrida sprint vai apenas até o oitavo colocado. O GP da Bélgica de Fórmula 1 está marcado para começar às 10h (de Brasília).

Confira o resultado da corrida sprint do GP da Bélgica:

Max Verstappen (HOL/Red Bull) Oscar Piastri (AUS/McLaren) Pierre Gasly (FRA/Alpine) Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari) Charles Leclerc (MON/Ferrari) Lando Norris (ING/McLaren) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) George Russell (ING/Mercedes) Esteban Ocon (FRA/Alpine) Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri) Lance Stroll (CAN/Aston Martin) Alexander Albon (TAI/Williams) Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) Kevin Magnussen (DIN/Haas) Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo) Logan Sargeant (EUA/Williams) Nico Hülkenberg (ALE/Haas) Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri)

Abandonaram – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) e Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

*Com informações do Estadão Conteúdo