Verstappen sobra no GP da Inglaterra e vence sexta seguida na Fórmula 1; Norris e Hamilton pegam pódio em casa

Holandês chega a 255 pontos na liderança rumo ao tricampeonato, com 99 pontos a mais que o companheiro Sergio Pérez

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Verstappen venceu sua sexta corrida seguida na Fórmula 1 no GP da Inglaterra



Max Verstappen é mais líder do que nunca na temporada 2023 da Fórmula 1. Atual bicampeão, o holandês venceu com sobras o GP da Inglaterra neste domingo, 9, e chega a 255 pontos na liderança rumo ao tricampeonato, com 99 pontos a mais que o companheiro Sergio Pérez. O Circuito de Silverstone ainda teve dois ingleses no pódio em casa, Lando Norris, da McLaren, em segundo, e Lewis Hamilton, da Mercedes, em terceiro. A Red Bull chega à 11ª vitória consecutiva na categoria e iguala o recorde da McLaren de 1988. Esta é a sexta vitória seguida de Max Verstappen, que embala ainda mais na atual temporada. De 10 Grandes Prêmios até o momento, o piloto da Red Bull venceu oito e chega à 43ª vitória na carreira. Esta é a segunda vitória de Verstappen em Silverstone. Veja o resultado completo do GP da Inglaterra.

Confira o resultado do GP da Inglaterra:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h30min975s

2º – Lando Norris (ING/McLaren), a 3s798

3º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 6s783

4º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 7s776

5º – George Russell (ING/Mercedes), a 11s206

6º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 12s882

7º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 17s193

8º – Alexander Albon (TAI/Williams), a 17s878

9º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 18s689

10º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 19s448

11º – Logan Sargeant (EUA/Williams), a 23s632

12º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 25s830

13º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 26s663

14º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 27s483

15º – Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo), a 29s820

16º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 31s225

17º – Nick de Vries (HOL/AlphaTauri), a 33s128

Não terminaram a corrida – Esteban Ocon (FRA/Alpine), Kevin Magnussen (DIN/Haas) e Pierre Gasly (FRA/Alpine).

*Com informações do Estadão Conteúdo