Fórmula E divulga calendário da temporada 2024; confira 

Competição contará com 17 corridas em 11 cidades do mundo; Brasil será o quarto país a receber o torneio

Sam Bloxham / LAT Images Fórmula E passará por 11 países na próxima temporada



A Fórmula E anunciou nesta quinta-feira, 23, o calendário oficial da próxima temporada do campeonato mundial, que será realizada em 2024. Na edição em que completará dez anos, a categoria contará com o maior calendário da história desde a criação do evento. Primeiro campeonato mundial de automobilismo totalmente elétrico, a Fórmula E começará na Cidade do México, em 13 de janeiro de 2024. A competição passará pelo Brasil, com prova em São Paulo no dia 16 de março, e percorrerá também outras cidades como Londres (Reino Unido), Berlim (Alemanha), Mônaco (Principado de Mônaco), Diriyah (Arábia Saudita), Hyderabad (Índia) e Portland (Estados Unidos), além de Tóquio (Japão), Xangai (China) e Misano (Itália) – que hospedarão uma corrida de Fórmula E pela primeira vez. Ao todo, o calendário contará com 17 corridas em 11 cidades do mundo. “A Fórmula E oferece corridas de rua melhor do que ninguém, e nosso calendário final da 10ª Temporada apresenta o maior desafio para equipes e pilotos no segundo ano do carro de corrida GEN3, com a mistura perfeita de circuitos de rua icônicos e pistas estabelecidas”, disse Jeff Dodds, CEO da Fórmula E. “Estamos entusiasmados, especialmente por correr pela primeira vez na histórica pista de Misano e apresentar à enorme base de fãs locais do automobilismo as corridas competitivas únicas da Fórmula E”, pontuou Alberto Longo, cofundador e diretor do campeonato.

CALENDÁRIO 2024:

1- Cidade do México, México, 13 de janeiro de 2024

2- Diriyah, Arábia Saudita, 26 e 27 de janeiro de 2024

3- Hyderabad, Índia, 10 de fevereiro de 2024

4- São Paulo, Brasil, 16 de março de 2024

5- Tóquio, Japão, 30 de março de 2024

6- Misano, Itália, 13 e 14 de abril de 2024

7- Mônaco, Principado de Mônaco, 27 de abril de 2024

8- Berlim, Alemanha, 11 e 12 de maio de 2024

9- Xangai, China, 25 e 26 de maio de 2024

10- Portland, Estados Unidos, 29 e 30 de junho de 2024

11- Londres, Reino Unido, 20 e 21 de julho de 2024