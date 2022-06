Franca atropela Flamengo, faz 3 a 1 na série e leva título inédito do NBB

Equipe paulista fez 80 a 65 e terminou o torneio invicto no Pedrocão

Reprodução/ Twitter @NBB Franca quebrou hegemonia no Flamengo na NBB



O Franca é o campeão do Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe paulista atropelou o Flamengo no último e decisivo jogo da série final e faturou o título inédito, com o placar de 80 a 65. Com o Pedrocão lotado, o time do técnico Helinho construiu a vitória ainda no primeiro quarto. No restante do jogo, soube administrar a vantagem e contou com uma péssima noite dos cariocas, que erraram quase tudo o que tentaram. O troféu também representa a quebra da hegemonia do Flamengo no NBB, dono de sete títulos. O Franca fez uma campanha histórica, com 21 vitórias como mandante ao longo da temporada, terminando invicto em casa. A série foi finalizada com o 3 a 1 e uma grande festa da torcida francana. Georginho mostrou grande alegria com o título em casa e valorizou o apoio dos torcedores. “Estou esperando esse título há muito tempo. Sonhava com este momento. Não tinha jeito melhor de ganhar. É a capital brasileira do basquete. Conseguimos derrubar aquele número de 23 anos sem título nacional. A atmosfera estava incrível. Todos os torcedores demonstraram o apoio que precisávamos”, disse em entrevista à ESPN.

*Com informações do Estadão Conteúdo