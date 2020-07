Francês desbanca favoritos e garante 1ª pole da MotoGP em 2020

EFE/Román Ríos Fabio Quartararo conquistou primeira pole da temporada



O francês Fabio Quartararo, da SRT Yamaha, desbancou neste sábado as chamadas “motos oficiais” e cravou neste sábado a pole position para o Grande Prêmio da Espanha, que abre a temporada de 2020 da MotoGP. O piloto, que é companheiro do ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, cravou o tempo de 1min36s705, novo recorde do circuito de Jerez de la Frontera.

Quartararo, melhor entre os estreantes da temporada passada, corre em equipe satélite da Yamaha, que tem como pilotos da escuderia oficial o espanhol Maverick Viñales, que terminou em segundo na sessão de hoje, e o italiano Valentino Rossi, que foi 11º. Em terceiro na classificação foi o espanhol Marc Márquez, atual campeão e principal piloto da Honda. Na sequência, as duas Pramac Ducati, com o italiano Francesco Bagnaia e o australiano Jack Miller fecharam o ‘top-5’.

Morbidelli, que é filho de mãe brasileira, largará na primeira prova da temporada, que acontecerá no domingo, na décima colocação.

*Com Agência EFE